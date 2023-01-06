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Бывший маркетолог «Ромы»: Тотти очень любит Москву. Всегда с удовольствием приезжал туда

Бывший маркетолог «Ромы»: Тотти очень любит Москву. Всегда с удовольствием приезжал туда
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Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» Александр Сапега высказался об экс-капитане итальянского клуба Франческо Тотти.

«Тотти — очень классный. Когда я приехал в Рим, он уже занимал руководящий пост. Наши полёты в Москву на матч с ЦСКА и в Харьков на игру с «Шахтёром» ― нереальные моменты. Ему за 40, а общаешься с ним ― будто он парень твоего возраста. Тотти — великий футболист, но при этом он не чувствует себя королём, очень приземлённый. В том же Харькове мы были пять дней, там было -17. Мы постоянно были вместе, общались, гуляли по городу. С ним всегда комфортно. Он ещё и Москву очень любит, постоянно хвалил в общении город и людей. Всегда с удовольствием приезжал туда», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»:

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