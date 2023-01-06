Российский менеджер Сапега объяснил, почему ушёл из «Ромы» в «Зенит»

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега рассказал, почему ушёл из итальянского клуба в российский.
«Появилась возможность поработать на должности гораздо круче ― директор по стратегии развития бизнеса. Александр Медведев был моим непосредственным начальником. Иметь в своём подчинении семь департаментов и более 30 человек ― круто. В «Роме» у меня было 10 человек.
Как мне работалось? Очень классно. Медведев (гендиректор «Зенита». — Прим. «Чемпионата») мне доверял: давал мне делать так, как я вижу. У нас было много проектов, мы открывали футбольные школы в России и за рубежом», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»:
- 6 января 2023
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