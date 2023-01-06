Бадьяшиль — о переходе в «Челси»: не могу дождаться, когда начну играть в лучшей лиге мира

Французский защитник Бенуа Бадьяшиль высказался о своём переходе в английский «Челси».

«Я очень счастлив быть здесь, в «Челси». Я так рад начать играть за этот клуб. Не могу дождаться, когда увижу болельщиков и начну играть в лучшей лиге мира», — приводит слова Бадьяшиля официальный сайт «Челси».

По сведениям СМИ, 21-летний француз обошёлся синим в € 38 млн.



Бенуа Бадьяшиль выступал в основе «Монако» в течение последних четырёх сезонов. Во всех турнирах, включая матчи французской Лиги 1, Лиги чемпионов и Лиги Европы, футболист провёл за монегасков почти 150 матчей. В сентябре 2022 года игрок дебютировал за взрослую сборную Франции.

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