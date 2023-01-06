Баранник: уйти сейчас из УЕФА в Азию — значит, уйти в никуда

Бывший футболист «Зенита» и экс спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением по поводу возможного выхода Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА ради перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). По его мнению, РФС принял правильное решение, отложив возможный переход в АФК.

«Я считаю, РФС принял правильно решение насчёт того, что переходить в Азиатскую конфедерацию футбола сейчас не надо. Я сам ни в коем случае не был сторонником куда-то уходить. Это было очень сложное решение для президента РФС Александра Дюкова. Можно представить, какое на него оказывалось давление с разных сторон. Но это во всех смыслах разумное решение.

Была ли у этого исполкома цель надавить на УЕФА? Об этом мы можем только догадываться. Конечно, в определённом смысле идёт политическая игра. Прощупывается почва, идут переговоры. Наверняка УЕФА даёт какие-то советы и рекомендации, объясняет, что ждёт РФС в случае выхода из организации. Всё это, безусловно, учитывается. Моё мнение: уйти сейчас из УЕФА в Азию — значит, уйти в никуда. Мы не знаем и не понимаем, что нас там ждёт.

Я понимаю, что лучше играть, чем не играть, как говорят некоторые. Но играть можно и в чемпионате России. Есть молодые игроки, те, кто хочет это делать. Давайте дадим им шанс. Можно пока их готовить. А дальше уже будем смотреть.

Мы не понимаем, кто и что нас ждёт в Азии, что с нами там будет. Выйти из того, к чему ты привык, и прийти туда, где тебя не ждут, не самый лучший вариант. Когда будет всё чётко понятно — что нас примут, что есть гарантия участвовать в отборе на чемпионат мира, тогда можно об этом думать. А сейчас всё было слишком расплывчато. Лично я, как и люди, которые рядом с футболом, не слышали какой-то конкретики. Кроме того, что мы будем играть с Узбекистаном и Таджикистаном», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».