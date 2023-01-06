Экс-менеджер «Ромы»: Салах — невероятный профессионал! В отеле все спят, а он тренируется

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» Александр Сапега высказался об египетском нападающем Мохамеде Салахе.
«Салах — невероятный профессионал! Очень мне нравился. Для меня вообще было шоком, что он пришёл в «Рому». Мне казалось, что он слишком сильный для нас. Он сразу начал хорошо играть. И ещё Алисон — нереальный вратарь! Есть он, и есть другие голкиперы.
Профессионализм Салаха проявлялся во всём: питание, сон, после тренировок всегда оставался с физиотерапевтом и делал дополнительную тренировку ― в отеле все спят, а он тренируется. Ему всегда хотелось что-то кому-то доказать. В итоге так и получилось», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панков.
Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»:
- 6 января 2023
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