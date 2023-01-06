Петржела: Семаку не так тяжело работать в «Зените». Ему надо идти дальше
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил перспективы нынешнего наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.
«Может ли Семак вырасти в сильного специалиста для Европы или это тренер только для российских команд? В «Зените» не так тяжело работать, потому что там сильные игроки. Конечно, Семак может работать в Европе, но сейчас его никто не пригласит. Легко могли бы позвать в «Спарту», например. Но перед тем, что случилось, спокойно мог уехать в сильный клуб из топ-чемпионата. Он уже в «Зените» долгое время, поэтому надо идти дальше», — приводит слова Петржелы «РИА Новости Спорт».
Семак возглавляет санкт-петербургский «Зенит» с 2018 года. Под его руководством команда выиграла четыре чемпионата России подряд с 2019 по 2022 год.
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