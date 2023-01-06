Экс-менеджер «Ромы» Сапега: Спаллетти меня травил, что Санкт-Петербург лучше Москвы

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега рассказал, что итальянский тренер Лучано Спаллетти травил его, что Санкт-Петербург лучше Москвы.

«Спаллетти знал, что я родился в Москве. И он постоянно меня травил, что Санкт-Петербург круче Москвы. Пытался общаться со мной на русском. Интересный, конечно, человек», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сейчас Лучано Спаллетти является наставником «Наполи», который возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 16 матчей.



Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»: