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Валерий Масалитин рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА зимой

Валерий Масалитин рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА зимой
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Бывший российский футболист Валерий Масалитин рассказал, какие позиции необходимо усилить ЦСКА в зимнее трансферное окно.

«Усиление, конечно, нужно. В первую очередь напрашиваются центральные защитники, как и нужна хорошая конкуренция Карраскалю и Медине. Неизвестно, как себя будет чувствовать Кучаев — то есть нужно рассмотреть атакующего хавбека.

У Ермакова есть задатки, но пока не хватает опыта: разбрасывается по всему полю, хочет себя проявить, но всё это желание пока сводится на нет. Если найдётся хороший нападающий в конкуренцию Чалову, то тоже не помешало бы», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков после 17 сыгранных матчей.

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