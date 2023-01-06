Радченко: «Зениту» нужно усиление в центр обороны. В остальном команда укомплектована

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко заявил, что санкт-петербургскому клубу необходимо усиление в центре обороны.

«Усиление нужно каждому тренеру. Обязательно нужно усиление в центр обороны, а также на правый фланг обороны. В остальном команда укомплектована, потому что мы знаем, что в линии атаки всё в порядке.



Такого наконечника, как Артём Дзюба, сейчас очень трудно найти. Здесь всё зависит от тактики игры, которую хочет Сергей Богданович Семак.



Что касается позиции вратаря, то она не проблемная. Питерская школа вратарей очень хорошая. Есть молодые голкиперы, которые очень хорошо оснащены. Нужно им давать шанс, чтобы они набирались опыта. Понятно, что они будут ошибаться — без этого никуда. Однако это нужно делать, если мы хотим выращивать своих вратарей», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.