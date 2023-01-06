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Александр Сапега: Малком кайфует в «Зените». Такие деньги ему больше никто не даст

Александр Сапега: Малком кайфует в «Зените». Такие деньги ему больше никто не даст
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Бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега высказался о нападающем санкт-петербургского клуба Малкоме.

«Малком кайфует в «Зените». Не знаю, кто его сейчас возьмёт в Европе. Такие деньги ему больше никто не даст», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Малком в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие во всех 17 матчах «Зенита», в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами. В Фонбет Кубке России на счету бразильца пять игр и два гола. «Зенит» завершил первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на первом месте в турнирной таблице.

Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»:

«Везде в Европе знают Дзюбу, а не Малкома». Как россиянин работал в «Роме» и «Зените» «Везде в Европе знают Дзюбу, а не Малкома». Как россиянин работал в «Роме» и «Зените»
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