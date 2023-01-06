«Локомотив» объявил расписание зимних сборов
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Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил расписание зимних тренировочных сборов — они будут состоять из трёх этапов.
«11 января «Локомотив» отправится на сборы. Они будут состоять из трёх частей: с 11 по 22 января; с 26 января по 6 февраля; с 10 по 20 февраля.
РЖД тренировочные сборы пройдут в Абу-Даби и Дубае, где железнодорожники сыграют 7 товарищеских матчей. О соперниках и трансляциях встреч сообщим после праздников», — написала пресс-служба «Локомотива».
Напомним, «Локомотив» ушёл на зимнюю паузу в сезоне-2022/2023, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали 13 очков в 17 матчах и идут в зоне стыковых матчей за право сохранения прописки в РПЛ.
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