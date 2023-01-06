Сапега: у итальянцев любовь к футболу сильнее. В «Зените» не будут работать по выходным

Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега сравнил степень любви к футболу в Италии и России.
«В Италии культура футбола гораздо лучше. Даже люди, которые работают в «Роме», и люди, которые работают в «Зените», — сильно отличаются.
Чем именно? Всем. У итальянцев любовь к футболу и клубу сильнее! Даже те, кто не из Рима, становятся болельщиками «Ромы» — хотят дать этому клубу как можно больше. Такого в «Зените» я не чувствовал. Да, в питерском клубе тоже есть фанаты «Зенита», но они не сделают для него больше, чем они должны. Не будут работать по субботам и воскресеньям», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»:
- 6 января 2023
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