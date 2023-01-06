Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» готовит предложение о трансфере нападающего сборной США

«Локомотив» готовит предложение о трансфере нападающего сборной США
Комментарии

Московский «Локомотив» заинтересован в переходе нападающего турецкого «Антальяспора» и сборной США Хаджи Райта. Об этом сообщил Milliyet. По информации источника российский клуб готовит официальное предложение. Американцем интересуются также английский «Кристал Пэлас» и итальянская «Аталанта».

Сообщается, что официальное предложение о трансфере составит € 6 млн. Турецкий клуб рассчитывает получить за футболиста до € 10 млн.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги на счету Райта 10 голов в 15 матчах. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист участвовал во всех четырёх играх сборной США и отметился забитым мячом в ворота сборной Нидерландов в матче 1/8 финала. Американцы проиграли Нидерландам со счётом 1:3 и покинули турнир.

Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Некоторые прошли совсем незаметно! Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Некоторые прошли совсем незаметно!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023