«Локомотив» готовит предложение о трансфере нападающего сборной США
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Московский «Локомотив» заинтересован в переходе нападающего турецкого «Антальяспора» и сборной США Хаджи Райта. Об этом сообщил Milliyet. По информации источника российский клуб готовит официальное предложение. Американцем интересуются также английский «Кристал Пэлас» и итальянская «Аталанта».
Сообщается, что официальное предложение о трансфере составит € 6 млн. Турецкий клуб рассчитывает получить за футболиста до € 10 млн.
В текущем сезоне турецкой Суперлиги на счету Райта 10 голов в 15 матчах. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист участвовал во всех четырёх играх сборной США и отметился забитым мячом в ворота сборной Нидерландов в матче 1/8 финала. Американцы проиграли Нидерландам со счётом 1:3 и покинули турнир.
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