«Торпедо» начало подготовку ко второй части сезона в Тамбове
Поделиться
Футболисты московского «Торпедо» вернулись из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона-2022/2023 в Тамбове. Об этом сообщила пресс-служба чёрно-белых.
Сегодня, 6 января, команда провела первую тренировку в 2023 году.
13 января торпедовцы отправятся в Турцию, где проведут три тренировочных сбора: с 13 по 24 января, с 28 января по 9 февраля, с 13 по 24 февраля. В первом контрольном матче чёрно-белые встретятся с владикавказской «Аланией» 23 января.
«Торпедо» завершило первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева набрала шесть очков после 17 проведённых матчей. В первом туре после зимней паузы «Торпедо» на выезде сыграет с «Краснодаром».
Комментарии
- 6 января 2023
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:53
-
13:44
-
13:41
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:26
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:53
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:24
-
12:16
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:41
-
11:35
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:49
Партнерский контент