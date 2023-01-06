«Торпедо» начало подготовку ко второй части сезона в Тамбове

Футболисты московского «Торпедо» вернулись из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона-2022/2023 в Тамбове. Об этом сообщила пресс-служба чёрно-белых.

Сегодня, 6 января, команда провела первую тренировку в 2023 году.

13 января торпедовцы отправятся в Турцию, где проведут три тренировочных сбора: с 13 по 24 января, с 28 января по 9 февраля, с 13 по 24 февраля. В первом контрольном матче чёрно-белые встретятся с владикавказской «Аланией» 23 января.

«Торпедо» завершило первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева набрала шесть очков после 17 проведённых матчей. В первом туре после зимней паузы «Торпедо» на выезде сыграет с «Краснодаром».