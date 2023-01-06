Франко Камоцци: Виалли был великим человеком до того, как стал великим футболистом

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о смерти Джанлуки Виалли.

«Это печально. Мы потеряли Синишу Михайловича, Пеле, а теперь и Виалли. Джанлука был великим человеком до того, как стал великим футболистом. Человеческий фактор здесь крупнее, чем спортивный. Это печальный день», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, причиной смерти Виалли стали последствия рака поджелудочной железы. Экс-спортсмен долго боролся с онкологическим заболеванием, но в преддверии Рождества его состояние ухудшилось. Последние дни своей жизни Виалли провёл в больнице.



Джанлука провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе».