Франко Камоцци: Виалли был великим человеком до того, как стал великим футболистом

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о смерти Джанлуки Виалли.
«Это печально. Мы потеряли Синишу Михайловича, Пеле, а теперь и Виалли. Джанлука был великим человеком до того, как стал великим футболистом. Человеческий фактор здесь крупнее, чем спортивный. Это печальный день», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, причиной смерти Виалли стали последствия рака поджелудочной железы. Экс-спортсмен долго боролся с онкологическим заболеванием, но в преддверии Рождества его состояние ухудшилось. Последние дни своей жизни Виалли провёл в больнице.
Джанлука провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе».
- 6 января 2023
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:53
-
13:44
-
13:41
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:26
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:53
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:24
-
12:16
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:41
-
11:35
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:49