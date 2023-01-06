Сергей Силкин: важно, чтобы молодые ребята не уходили из «Динамо» — были старожилами

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал о желании, чтобы молодые игроки оставались в составе бело-голубых как можно дольше.

«Хотелось бы, чтобы молодые ребята «Динамо» продолжали прогрессировать — это самое главное. Важно, чтобы они не уходили: оставались в команде, составляли конкуренцию и были старожилами команды», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 29 очков после 17 сыгранных матчей. Бело-голубые отстают от идущего на третьем месте «Ростова» на шесть очков и уступают лидирующему петербургскому «Зениту» 13 набранных очков.