Сергей Силкин: важно, чтобы молодые ребята не уходили из «Динамо» — были старожилами
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Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал о желании, чтобы молодые игроки оставались в составе бело-голубых как можно дольше.
«Хотелось бы, чтобы молодые ребята «Динамо» продолжали прогрессировать — это самое главное. Важно, чтобы они не уходили: оставались в команде, составляли конкуренцию и были старожилами команды», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Динамо» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 29 очков после 17 сыгранных матчей. Бело-голубые отстают от идущего на третьем месте «Ростова» на шесть очков и уступают лидирующему петербургскому «Зениту» 13 набранных очков.
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