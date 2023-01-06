Каррера: всегда буду помнить Виалли таким, каким он был. Великий человек

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на новость о смерти итальянского футболиста Джанлуки Виалли.



«Это печальная новость! Я всегда буду помнить Виалли таким, каким он был на поле и в жизни. Великий человек», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Причиной смерти Виалли стали последствия рака поджелудочной железы. Последние дни своей жизни бывший футболист провёл в больнице.



Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С английским «Челси» он становился победителем Кубка Англии, а также выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе итальянского «Ювентуса» форвард выигрывал Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе». По окончании карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии и возглавлял «Уотфорд».