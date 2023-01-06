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«Челси» выразил соболезнования в связи со смертью Джанлуки Виалли

«Челси» выразил соболезнования в связи со смертью Джанлуки Виалли
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Лондонский «Челси» на официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью итальянского футболиста Джанлуки Виалли, ушедшего из жизни в возрасте 58 лет.

«Как только он переступил порог «Стэмфорд Бридж», будучи уже звездой мирового футбола, Лука заявил о своем желании стать легендой «Челси». Это цель, которой он, несомненно, достиг, его уважают за его работу на поле и на тренерском мостике в одни из самых успешных лет в нашей истории. Любимого болельщиками, игроками и персоналом «Стэмфорд Бридж» Луки будет очень не хватать не только сообществу «Челси», но и всему футбольному миру, в том числе в его родной Италии, где он был такой знаковой фигурой.

Наши мысли с женой Луки Кэтрин, его дочерями Софией и Оливией, а также с остальными членами его семьи и друзьями в это ужасно печальное время», — написано в заявлении клуба.

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