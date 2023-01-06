Дани Алвес ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Бразильский защитник «Пумас» Дани Алвес выступил с заявлением на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.
«Я хотел бы опровергнуть всю эту информацию. Да, я был там (в ночном клубе Барселоны. — Прим. «Чемпионата») с другими людьми, веселился. Все, кто меня знает, подтвердят, что я люблю танцевать. Я танцевал и веселился, не вторгаясь в чужое личное пространство. Я не знаю, кто эта женщина. Когда вы ходите в туалет, вы не спрашиваете, кто там есть. Я никогда не вторгался ни в чьё личное пространство. Делал ли я это с этой женщиной? Боже, нет.
От всей этой истории страдают особенно близкие мне люди. Они знают, кто я на самом деле», — сказал Алвес в эфире испанского телеканала Antena 3.
Женщина утверждает, что подверглась домогательствам со стороны 39-летнего футболиста в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря. Она обратилась в полицию и сообщила, что Алвес якобы засунул руку ей под нижнее белье.
- 6 января 2023
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