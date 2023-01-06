Матчи 17-го тура Серии А начнутся с минуты молчания в память о Джанлуке Виалли
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Матчи 17-го тура чемпионата Италии начнутся с минуты молчания в память об итальянском футболисте Джанлуке Виалли, ушедшем из жизни в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Италии (FIGC).
«Я глубоко опечален. Я до конца надеялся, что он сможет совершить ещё одно чудо, но меня утешает уверенность в том, что то, что он сделал для итальянского футбола и сборной страны, никогда не будет забыто. Джанлука был прекрасным человеком, и он оставляет пустоту, которую невозможно заполнить, в сборной и у всех, кто ценил его необыкновенные человеческие качества», — сказал президент FIGC Габриэле Гравина.
Матчи 17-го тура итальянской Серии А пройдут с 7 по 9 января.
Новость по темеУшёл из жизни экс-футболист «Челси» и «Ювентуса» Джанлука Виалли
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