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«Чувство, будто Спаллетти — твой дедушка». Сапега рассказал о подарках тренера в «Роме»

«Чувство, будто Спаллетти — твой дедушка». Сапега рассказал о подарках тренера в «Роме»
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Бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега рассказал о подарках, полученных от итальянского тренера Лучано Спаллетти.

«Спаллетти делает своё вино в маленьком итальянском городке. И вот на каждое Рождество Спаллетти приходил и абсолютно всем в клубе дарил бутылку своего вина. Не все так делают, а он давал понять, что каждый человек — часть команды. Было чувство, что Лучано — твой близкий друг или дедушка», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сейчас Лучано Спаллетти является наставником «Наполи», который возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 16 матчей.

Полностью интервью с Александром Сапегой читайте на «Чемпионате»:

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