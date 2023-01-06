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«Ювентус» опубликовал трогательное прощальное письмо, посвящённое Джанлуке Виалли

«Ювентус» опубликовал трогательное прощальное письмо, посвящённое Джанлуке Виалли
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Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте опубликовал трогательное прощальное письмо, посвящённое бывшему нападающему команды Джанлуке Виалли. Сегодня, 6 января 2023 года, легендарный итальянский футболист и тренер скончался в возрасте 58 лет после длительной борьбы с раком.

«Острое чувство потери. Мы следили за новостями несколько дней, надеясь никогда не прочитать это. А сейчас мы смотрим в экран, и внутри бурлят эмоции…

Мы всегда были с тобой, Джанлука. С тех пор, как ты приехал в 1992 году, это была любовь с первого взгляда. Ты стал одним из первых представителей «Ювентуса», который вернулся на вершину Европы. Нам нравилось в тебе всё, абсолютно всё — твоя улыбка, лидерство на поле и в раздевалке, твоя очаровательная прыть, культура, игровой класс.

Как уже было написано, мы всегда с тобой. Поэтому даже после окончания нашей совместной истории мы с улыбкой следили за тобой в Англии. Туда ты привёз совершенно новую модель итальянского футбола и был первооткрывателем.

Впоследствии мы были тронуты, ведь ты как тренер поднял над головой Кубок Евро-2020 со сборной Италии. По случайному стечению обстоятельств это произошло именно в Лондоне. И даже в этот момент мы мысленно поднимали этот трофей вместе с тобой, плакали слезами радости.

Также мы всегда страдали вместе с тобой, включая тревожные новости в несколько последних недель. На этот раз нам вновь пришлось плакать, теперь — слезами потери.

Не будем оригинальны, если напишем, что не представляем этот мир без Джанлуки Виалли. Хотя мы знаем, что всегда были рядом с тобой, а теперь наоборот — ты будешь рядом с нами навсегда», — написала пресс-служба «Ювентуса».

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