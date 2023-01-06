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«Челси» заинтересован в Маркусе Тюраме

«Челси» заинтересован в Маркусе Тюраме
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Французский нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам может стать игроком лондонского «Челси». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, руководство «Челси» планирует серьёзные финансовые вливания для усиления состава «аристократов». Тюрам, являющийся одним из лучших бомбардиров немецкой Бундеслиги с 10 забитыми мячами, стал одной из целей лондонцев.

Контракт 25-летнего француза с «Боруссией» истекает в конце текущего сезона. Неизвестно, продолжит ли он карьеру в немецкой команде или предпочтёт перейти в новый клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «ПСЖ», «Баварии», «Интера» и «Манчестер Юнайтед».

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