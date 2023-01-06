Зарема Салихова жёстко отреагировала на критику со стороны Канчельскиса

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, жёстко отреагировала на слова экс-футболиста сборной России Андрея Канчельскиса о женщинах в футболе. Накануне Канчельскис сказал, что «женщины в российском футболе чуть ли не разваливают клубы», а сама Зарема Салихова «натворила чудес в «Спартаке».

«Мне наплевать на его мнение и высказывания. Самое ценное и определяющее для меня — это мнение команды и тренеров.

По окончании MBA у меня были предложения по работе в Англии и во Франции. Так что пусть не беспокоится за женщин в футболе», — приводит слова Заремы Салиховой Sport24.

Напомним, Леонид Федун покинул «Спартак» в августе 2022 года. Он управлял клубом более 18 лет, сейчас красно-белые принадлежат компании «Лукойл».