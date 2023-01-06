Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зарема Салихова жёстко отреагировала на критику со стороны Канчельскиса

Зарема Салихова жёстко отреагировала на критику со стороны Канчельскиса
Комментарии

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, жёстко отреагировала на слова экс-футболиста сборной России Андрея Канчельскиса о женщинах в футболе. Накануне Канчельскис сказал, что «женщины в российском футболе чуть ли не разваливают клубы», а сама Зарема Салихова «натворила чудес в «Спартаке».

«Мне наплевать на его мнение и высказывания. Самое ценное и определяющее для меня — это мнение команды и тренеров.

По окончании MBA у меня были предложения по работе в Англии и во Франции. Так что пусть не беспокоится за женщин в футболе», — приводит слова Заремы Салиховой Sport24.

Напомним, Леонид Федун покинул «Спартак» в августе 2022 года. Он управлял клубом более 18 лет, сейчас красно-белые принадлежат компании «Лукойл».

Новость по теме
«Клевета и зависть — вот вся его личность». Александр Тихонов — об Андрее Канчельскисе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023