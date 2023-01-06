Кечинов: зачем сейчас брать легионеров? Соревноваться с «Зенитом» — кто дороже купит?

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что «Спартаку» не нужно усиливать состав легионерами, чтобы соревноваться с «Зенитом».
«Всегда есть позиции, которые нужно улучшать. Я сторонник того, что сейчас улучшать состав надо нашими спартаковскими воспитанниками. Надо давать возможность им больше играть и проявлять себя.
Пройдёт год, два или три, но мы будем играть в Европе или Азии. Сейчас надо давать возможность нашим ребятам наигрываться, чтобы они становились сильнее.
Зачем сейчас усиливаться легионерами? Соревноваться с «Зенитом» — кто дороже купит? У «Спартака» множество талантливой молодёжи. Когда будем вновь играть в престижных турнирах, тогда можно снова говорить о легионерах», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 января 2023
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