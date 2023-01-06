Уссем Ауар будет играть за сборную Алжира. Африканцы ведут переговоры с Амином Гуири
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Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар принял решение выступать за сборную Алжира по футболу. Федерация футбола африканской страны ведёт переговоры о смене спортивного гражданства с нападающим «Ренна» Амином Гуири.
«Уссем Ауар дал нам своё согласие присоединиться к сборной Алжира. Мы также ведём переговоры с Амином Гуири, однако пока ничего не решено», — заявил президент Алжирской федерации футбола Джахид Зеф зеф.
Оба футболиста родились во Франции и имеют французское гражданство, а также играли за национальные команды различных возрастов.
24-летний Ауар забил один гол в семи матчах французской Лиги 1 в текущем сезоне. 22-летний Гуири отметился восемью голами и пятью голевыми передачами в 22 матчах за «Ренн» и «Ниццу».
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