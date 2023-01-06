Уссем Ауар будет играть за сборную Алжира. Африканцы ведут переговоры с Амином Гуири

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар принял решение выступать за сборную Алжира по футболу. Федерация футбола африканской страны ведёт переговоры о смене спортивного гражданства с нападающим «Ренна» Амином Гуири.

«Уссем Ауар дал нам своё согласие присоединиться к сборной Алжира. Мы также ведём переговоры с Амином Гуири, однако пока ничего не решено», — заявил президент Алжирской федерации футбола Джахид Зеф зеф.

Оба футболиста родились во Франции и имеют французское гражданство, а также играли за национальные команды различных возрастов.

24-летний Ауар забил один гол в семи матчах французской Лиги 1 в текущем сезоне. 22-летний Гуири отметился восемью голами и пятью голевыми передачами в 22 матчах за «Ренн» и «Ниццу».