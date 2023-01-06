Александер Чеферин будет единственным кандидатом на выборах президента УЕФА
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Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин является единственным кандидатом на ближайших выборах главы организации. Об этом сообщил сайт УЕФА.
К установленному сроку (5 января 2023 года) зарегистрированы следующие кандидатуры на должности президента УЕФА и вице-президента ФИФА (от Европы), которые будут избраны на 47-м конгрессе УЕФА 5 апреля 2023 года в Лиссабоне (Португалия).
Кандидат на пост президента УЕФА (на четырёхлетний срок):
1. Александер Чеферин (Словения).
Кандидаты на должность вице-президента ФИФА (на четырёхлетний срок):
1. Шандор Чаньи (Венгрия) — действующий вице-президент ФИФА.
2. Ари Лахти (Финляндия).
Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года.
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