Александер Чеферин будет единственным кандидатом на выборах президента УЕФА

Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин является единственным кандидатом на ближайших выборах главы организации. Об этом сообщил сайт УЕФА.

К установленному сроку (5 января 2023 года) зарегистрированы следующие кандидатуры на должности президента УЕФА и вице-президента ФИФА (от Европы), которые будут избраны на 47-м конгрессе УЕФА 5 апреля 2023 года в Лиссабоне (Португалия).



Кандидат на пост президента УЕФА (на четырёхлетний срок):

1. Александер Чеферин (Словения).



Кандидаты на должность вице-президента ФИФА (на четырёхлетний срок):

1. Шандор Чаньи (Венгрия) — действующий вице-президент ФИФА.

2. Ари Лахти (Финляндия).

Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года.