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Алдонин: ЦСКА не хватает высококвалифицированных футболистов. Очень нужны классные игроки

Алдонин: ЦСКА не хватает высококвалифицированных футболистов. Очень нужны классные игроки
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил текущий состав армейского клуба, заявив, что клубу требуется усиление всех позиций.

«В ЦСКА во всех линиях не помешает конкуренция. Кем можно усилиться? Не хватает высококвалифицированных футболистов. Здесь мы говорим и про атаку, и про оборону. На мой взгляд, очень нужны быстрые и классные мастеровитые игроки», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков после 17 сыгранных матчей, отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита» на 13 баллов. В Кубке России ЦСКА вышел из группы с «Уралом», «Торпедо» и «Сочи» со второго места.

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