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Рай Влут назвал самых популярных нидерландцев в истории российского футбола

Рай Влут назвал самых популярных нидерландцев в истории российского футбола
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Нидерландский футболист «Урала» Рай Влут перечислил самых популярных соотечественников в истории российского футбола. Он упомянул Квинси Промеса, Дика Адвоката и Гуса Хиддинка.

«Кто самый популярный нидерландец в России? Может быть, Квинси Промес. Ах да! Дик Адвокат!

Знаю ли я Хиддинка? Да, да, точно! Он же был тренером сборной России! Я знаю их лично. С Гусом я познакомился, когда был в ПСВ в основном составе, а с Диком встретился на своей первой тренировке, когда мне было 16–17 лет, и в то время он был там тренером. И после этого я какое-то время играл против него, но уже не помню, в какой команде. Он очень опытный и много знает о футболе. Когда он говорит, ты слушаешь и пытаешься сохранить это для своих воспоминаний», — приводит слова Влута пресс-служба «Урала» в клубном сообществе во «ВКонтакте».

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