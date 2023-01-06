Клопп рассказал, что ван Дейк пропустит несколько недель из-за травмы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о сроках восстановления нидерландского защитника Вирджила ван Дейка.
«Это не краткосрочный период, но в моей тренерской карьере были и более долгосрочные травмы. Так что это что-то среднее. Он определённо будет отсутствовать несколько недель», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Напомним, ван Дейк был вынужден покинуть поле в перерыве матча английской Премьер-лиги с «Брентфордом», который состоялся в понедельник, 2 января, из-за мышечных проблем. К перерыву «Ливерпуль» проигрывал со счётом 0:2. По итогам встречи команда Клоппа и ван Дейка уступила со счётом 1:3.
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