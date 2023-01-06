Юрген Клопп рассказал о первых впечатлениях от Коди Гакпо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что форвард Коди Гакпо будет включён в заявку команды на матч третьего раунда Кубка Англии с «Вулверхэмптоном», а также высказался о первых впечатлениях от работы с футболистом.

«Да, он будет в деле. Он точно будет включён в состав. Где именно Коди начнёт матч, мы решим в ближайшие часы.

Первые впечатления о нём блестящие. С учётом травмированных форвардов и прочих вещей, мы видим на поле парня, который является прирождённым футболистом, знающим, как забивать голы. Это поднимает настроение всем», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте.

23-летний Гакпо перешёл в «Ливерпуль» из «ПСВ Эйндховен» за € 42 млн. Матч с «Вулверхэмптоном» может стать для Коди дебютным в составе английской команды.

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