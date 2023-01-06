«Он наш маленький Филипп Лам». Хосеп Гвардиола — о 18-летнем Рико Льюисе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил защитника команды Рико Льюиса с бывшим немецким футболистом Филиппом Ламом. Специалист работал с ним в мюнхенской «Баварии», часто используя номинального правого защитника в опорной зоне.

«Он наш маленький Филипп Лам», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Рико Льюис выступает за «Манчестер Сити» U21, но по ходу нынешнего сезона 10 раз выходил на поле за основную команду горожан, забив один мяч. Контракт между сторонами, согласно Transfermarkt, истекает в 2024 году.

Филипп Лам выступал с 1995 по 2017 год в составе «Баварии», где и завершил карьеру. Большую часть времени он играл на позиции правого защитника, но стал чаще использоваться в центре поля после прихода в мюнхенскую команду Гвардиолы.

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