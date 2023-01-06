«Тоттенхэм» хочет подписать бывшего защитника «Ман Сити» Порро. «Спортинг» просит € 45 млн

«Тоттенхэм» намерен усилить позицию правого защитника и считает главным претендентом на эту роль футболиста «Спортинга» Педро Порро. Португальский клуб не намерен расставаться со своим игроком дешевле € 45 млн — суммы, прописанной в качестве отступных. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Педро Порро начал свою карьеру в академии «Райо Вальекано», откуда перебрался в «Жирону». В августе 2019 года испанского защитника приобрёл «Манчестер Сити», но, проведя три года по арендам, летом 2022-го Порро окончательно стал игроком «Спортинга», подписав контракт до 2025 года (данные Transfermarkt).
В нынешнем сезоне на счету защитника участие в 21 матче, в которых он забил два гола и отдал 10 результативных передач. В марте 2021 года Порро также единожды сыграл за основную сборную Испании.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 6 января 2023
-
18:27
-
18:20
-
18:12
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
17:40
-
17:29
-
17:29
-
17:18
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:26
-
16:10
-
16:04
-
16:04
-
15:55
-
15:46
-
15:45
-
15:39
-
15:23
-
15:16
-
15:13
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:56
-
14:36
-
14:30
-
14:20
-
14:16