«Тоттенхэм» хочет подписать бывшего защитника «Ман Сити» Порро. «Спортинг» просит € 45 млн

«Тоттенхэм» намерен усилить позицию правого защитника и считает главным претендентом на эту роль футболиста «Спортинга» Педро Порро. Португальский клуб не намерен расставаться со своим игроком дешевле € 45 млн — суммы, прописанной в качестве отступных. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Педро Порро начал свою карьеру в академии «Райо Вальекано», откуда перебрался в «Жирону». В августе 2019 года испанского защитника приобрёл «Манчестер Сити», но, проведя три года по арендам, летом 2022-го Порро окончательно стал игроком «Спортинга», подписав контракт до 2025 года (данные Transfermarkt).



В нынешнем сезоне на счету защитника участие в 21 матче, в которых он забил два гола и отдал 10 результативных передач. В марте 2021 года Порро также единожды сыграл за основную сборную Испании.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: