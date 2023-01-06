Бернарду Силва высказался о президенте «Бенфике» Руе Коште

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, который является воспитанником «Бенфики», высказался о президенте португальского клуба Руе Коште. Кошта сменил на этом посту Луиса Фелипе Вийеру, который в 2021 году был арестован по подозрению в мошенничестве.



«Поначалу я был очень сдержан, ведь я выступал за «Бенфику» в эпоху правления Вийеры, он делал очень важные для клуба вещи. Скажу честно, я бы не стал голосовать за Кошту на президентских выборах, но теперь я очень доволен, потому что он вернул клуб на правильный путь. Вся моя поддержка теперь адресована Рую Коште, потому что, когда люди делают свою работу хорошо, об этом нужно говорить», — приводит слова Силвы Record.

Вратарь «Бенфики» Злобин обратился к фанатам на португальском: