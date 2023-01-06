Бернарду Силва высказался о президенте «Бенфике» Руе Коште
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, который является воспитанником «Бенфики», высказался о президенте португальского клуба Руе Коште. Кошта сменил на этом посту Луиса Фелипе Вийеру, который в 2021 году был арестован по подозрению в мошенничестве.
«Поначалу я был очень сдержан, ведь я выступал за «Бенфику» в эпоху правления Вийеры, он делал очень важные для клуба вещи. Скажу честно, я бы не стал голосовать за Кошту на президентских выборах, но теперь я очень доволен, потому что он вернул клуб на правильный путь. Вся моя поддержка теперь адресована Рую Коште, потому что, когда люди делают свою работу хорошо, об этом нужно говорить», — приводит слова Силвы Record.
Новость по темеБернарду Силва подтвердил, что хочет покинуть «Манчестер Сити»
Вратарь «Бенфики» Злобин обратился к фанатам на португальском:
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