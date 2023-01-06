Криштиану Роналду — вне заявки «Аль-Насра» на матч с «Аль-Таи»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит матч команды с «Аль-Таи» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Футболист не включён в заявку. Об этом стало известно из стартового состава, опубликованного пресс-службой «Аль-Насра» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду, для которого матч с «Аль-Таи» мог стать дебютным за новую команду, рискует пропустить игру из-за двух причин: двухматчевой дисквалификации со времён «Манчестер Юнайтед» и превышения клубом «Аль-Наср» квоты на иностранных игроков.

«Аль-Наср» после 11 матчей чемпионата Саудовской Аравии занимает в турнирной таблице первое место, набрав 26 очков.

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра». Видеоролик: