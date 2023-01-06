Воспитанник «Спартака» Гулиев: в ЦСКА никогда не перейду, но про «Зенит» такого не скажу

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев, являющийся воспитанником московского «Спартака», исключил свой переход в ЦСКА, но не в «Зенит».

«Я спартаковец с пяти лет: прошёл все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый. Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня — хорошо играть в «Химках».



Для меня ЦСКА был и остаётся принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список — они, наверное, наравне с ЦСКА, но у меня не так было. Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так», — приводит слова Гулиева «РБ Спорт».

В структуре московского «Спартака» Аяз Гулиев находился с 2001 по 2021 год (с перерывами).