Воспитанник «Спартака» Гулиев: в ЦСКА никогда не перейду, но про «Зенит» такого не скажу
Поделиться
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев, являющийся воспитанником московского «Спартака», исключил свой переход в ЦСКА, но не в «Зенит».
«Я спартаковец с пяти лет: прошёл все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый. Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня — хорошо играть в «Химках».
Для меня ЦСКА был и остаётся принципиальным соперником. «Зенит» в последнее время добавили в этот список — они, наверное, наравне с ЦСКА, но у меня не так было. Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про «Зенит» не могу сказать так», — приводит слова Гулиева «РБ Спорт».
В структуре московского «Спартака» Аяз Гулиев находился с 2001 по 2021 год (с перерывами).
Комментарии
- 6 января 2023
-
18:27
-
18:20
-
18:12
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
17:40
-
17:29
-
17:29
-
17:18
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:40
-
16:32
-
16:26
-
16:10
-
16:04
-
16:04
-
15:55
-
15:46
-
15:45
-
15:39
-
15:23
-
15:16
-
15:13
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:56
-
14:36
-
14:30
-
14:20
-
14:16
Партнерский контент