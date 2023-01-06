«Челси» зимой может использовать около € 290 млн на трансферы пятерых игроков

«Челси» может потратить в зимний трансферный период около € 290 млн, сообщает The Sun.



Лондонцы в минувшее трансферное окно потратили € 305 млн, подписав защитника «Лестера» Уэсли Фофану, Марка Кукурелью из «Брайтона», вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, защитника «Наполи» Калиду Кулибали и габонского форварда «Барселоны» Пьер-Эмерика Обамеянга.



В зимнее трансферное окно «Челси» уже успел завершить переход защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля за сумму около € 38 млн и трансфер форварда Датро Фофана из «Мольде» за € 12 млн.

По всей видимости, новый владелец лондонцев Тодд Боули готов расстаться с крупной суммой, чтобы укрепить состав команды. Сообщается, что лондонский клуб рассчитывает приобрести пять новых футболистов.

Кроме того, синие по-прежнему считаются главным претендентом на полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса, а также рассматривают вариант с подписанием игроков «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера и «Вест Хэма» Деклана Райса. «Челси» до сих пор не выбыл из гонки за молодую звезду «Шахтёра» Михаила Мудрика, на которого также претендует «Арсенал». Полузащитника «Атлетико» Жоау Феликса синие рассчитывают взять в аренду до конца сезона.

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