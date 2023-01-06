Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» можно присмотреть ещё защитника и кого-то в центр полузащиты

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что «Локомотиву» необходимо приобрести ещё двух игроков в зимнее трансферное окно. Ранее стан железнодорожников пополнили игроки самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков, а также голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов.



«Локомотиву» можно присмотреть ещё защитника и кого-то в центр полузащиты. В «Локомотиве» много хороших игроков. Можно легко с ними выполнять задачу-минимум, которая уже стоит на этот сезон», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Команда Михаила Галактионова занимает 14-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 13 очков и лишь на одно очко опережая «Химки», которые находятся в зоне вылета.