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Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» можно присмотреть ещё защитника и кого-то в центр полузащиты

Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» можно присмотреть ещё защитника и кого-то в центр полузащиты
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что «Локомотиву» необходимо приобрести ещё двух игроков в зимнее трансферное окно. Ранее стан железнодорожников пополнили игроки самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков, а также голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов.

«Локомотиву» можно присмотреть ещё защитника и кого-то в центр полузащиты. В «Локомотиве» много хороших игроков. Можно легко с ними выполнять задачу-минимум, которая уже стоит на этот сезон», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Команда Михаила Галактионова занимает 14-ю позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 13 очков и лишь на одно очко опережая «Химки», которые находятся в зоне вылета.

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