Аяз Гулиев: не исключаю, что буду играть за сборную Азербайджана, а не России

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев не исключил, что может согласиться выступать за сборную Азербайджана.

«Я могу играть за сборную Азербайджана, нужно просто договориться и дать окончательное согласие, что перехожу. Не исключаю, что в будущем буду играть за эту сборную, а не за команду России. Но я не могу сейчас про это говорить со стопроцентной уверенностью. Пока сам точно не знаю, так как ещё не обсуждали мой переход прям предметно, не встречались вживую.

В голове у меня лежит эта идея. Когда я только начал играть в РПЛ, мне уже предлагали выступать за сборную Азербайджана, но был другой лимит, при котором я бы считался легионером — переживал из-за этого. Сейчас другие правила, стало легче, поэтому всё может быть», — приводит слова Гулиева «РБ Спорт».

26-летний Гулиев играл за команды сборной России U16, U17, U18, U19, U20 и U21.