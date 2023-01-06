Криштиану Роналду следит за матчем «Аль-Насра» из VIP-ложи

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который не попал в заявку команды на матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таи», наблюдает за матчем из VIP-ложи трибуны стадиона «Кинг Сауд». На момент написания новости «Аль-Наср» ведёт в счёте 2:0, дубль оформил Талиска.

Отметим, что 37-летнего Роналду могло не оказаться в заявке на матч по двум причинам. Либо он по-прежнему отбывает дисквалификацию, полученную в составе «Манчестер Юнайтед» (два матча), либо португалец просто не может быть зарегистрирован из-за превышения клубом «Аль-Наср» квоты на иностранных футболистов.

Следующий матч «Аль-Наср» проведёт 14 января.

Криштиану Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии. Видеоролик: