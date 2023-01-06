«Васко да Гама» объявил о трансфере Андре Сантоса в «Челси»

Полузащитник «Васко да Гама» Андре Сантос переходит в лондонский «Челси». Об этом сообщает пресс-служба бразильской команды.
«Васко да Гама» согласовал в эту пятницу (6 января) детали перехода полузащитника Андре Сантоса в европейский футбол. Игрок будет защищать цвета лондонского «Челси» в ближайшие сезоны.
18-летний футболист сыграл за наш клуб 38 матчей и забил восемь голов», — говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что переход Сантоса станет частью нового проекта «Челси» по привлечению молодых талантов. На игрока также претендовали «Ньюкасл» и «Манчестер Сити», но Сантос сделал выбор в пользу лондонского клуба.
«Челси» занимает 10-ю позицию в турнирной таблице АПЛ, набрав в 17 матчах 25 очков.
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- 6 января 2023
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