ЦСКА анонсировал переход экс-защитника «Спартака-2» Ильи Агапова
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Защитник «Пари НН» Илья Агапов стал футболистом ЦСКА. Об этом московский клуб намекнул в своём телеграм-канале.
21-летний Агапов — воспитанник «Рубина». Летом 2021 года он был продан «Спартаку», в составе которого выступал за вторую команду. Ещё через сезон Агапов, попавший под расформирование «Спартака-2», на правах свободного агента перешёл в «Пари НН». За нижегородскую команду защитник выходил на поле в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.
В ноябре 2022 года главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Агапова в расположение команды на товарищеские матчи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0), но на поле Илья не провёл ни минуты.
Юрий Газинский — о просмотре в ЦСКА и переходе в «Урал». Видеоролик:
Новость по темеЦСКА объявил о переходе защитника «Пари НН» Ильи Агапова
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