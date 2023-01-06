ЦСКА объявил о переходе защитника «Пари НН» Ильи Агапова

Российский защитник Илья Агапов стал футболистом ЦСКА. Контракт с экс-игроком «Пари НН» подписан до 2027 года.

21-летний Агапов — воспитанник «Рубина». Летом 2021 года он был продан «Спартаку», в составе которого выступал за вторую команду. Ещё через сезон Агапов, попавший под расформирование «Спартака-2», на правах свободного агента перешёл в «Пари НН». За нижегородскую команду защитник выходил на поле в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.



В ноябре 2022 года главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Агапова в расположение команды на товарищеские матчи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0), но на поле Илья не провёл ни минуты.

Юрий Газинский — о просмотре в ЦСКА и переходе в «Урал». Видеоролик: