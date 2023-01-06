Гаджи Гаджиев: совмещение Галактионовым работы в «Локомотиве» и сборной нежелательно
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Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался о совмещении Михаилом Галактионовым работы в московском «Локомотиве» и молодёжной сборной России.
«Пока сборная нигде не играет, наверное, такое совмещение возможно. Однако мне кажется, что в целом это нежелательно. Необходимо понимать, что у нас достаточно молодых способных тренеров. Возможно, кому-то не хватает образования, кому-то не хватает опыта. Но их нужно воспитывать и учить, помогать им развиваться. А одним из условий развития является работа. В том числе и в молодёжной сборной. Сейчас сложилась такая ситуация, когда нужно готовить тренерские кадры, давая возможность молодым специалистам получать опыт», – приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.
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