«Аль-Наср» без Криштиану Роналду обыграл «Аль-Таи» в чемпионате Саудовской Аравии

Сегодня, 6 января, на стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде состоялся матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Играли местный «Аль-Наср» и «Аль-Таи». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче на 42-й минуте открыл полузащитник Андерсон Талиска с передачи Султана Аль-Ганама. В начале второго тайма бразильский футболист оформил дубль, на этот раз голевую передачу на свой счёт записал вратарь Давид Оспина. Отметим, что в матче не принимал участия новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду: португалец наблюдал за встречей из VIP-трибуны.

«Аль-Наср» набрал 29 очков и продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Таи» (18) — седьмой.

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра». Видеоролик: