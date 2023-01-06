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Кавазашвили: «Спартак» за счёт воспитанников всё больше будет заявлять о себе в РПЛ

Кавазашвили: «Спартак» за счёт воспитанников всё больше будет заявлять о себе в РПЛ
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что молодые футболисты красно-белых, которые стали чаще попадать в состав при Гильермо Абаскале, помогут команде укрепить позиции в РПЛ.

«Главное, что хочу сделать, — полностью довериться руководству команды в лице Абаскаля, который после своего прихода полностью изменил «Спартак» в лучшую сторону! У нас были слабые места в защите, но тренер оттянул полузащитников назад и закрыл эту проблему. Да, этим он ослабил полузащиту, но у нас появляются молодые футболисты, которые с большой радостью заполняют свободные места. Они играют в достаточно серьёзной конкуренции со многими легионерами, которые сегодня находятся в «Спартаке», кроме, конечно, Промеса. Он показывал свою молодость, когда его только пригласили в «Спартак» несколько лет назад. Красно-белые за счёт своих воспитанников будут всё больше и больше заявлять о себе в РПЛ», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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