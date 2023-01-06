Footmercato: Эден Азар — цель «Аль-Насра». Тренер уже связался с бельгийским игроком

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может стать новым футболистом «Аль-Насра». Саудовский клуб проявляет интерес к подписанию бельгийского игрока. Об этом сообщает Footmercato.

По сведениям источника, главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия уже связывался с Азаром и предложил ему перейти в свою команду. Они хорошо знакомы: именно при Гарсии Азар дебютировал в основном составе «Лилля» и отыграл во французском клубе четыре сезона.



Сейчас за «Аль-Наср» выступают Альваро Гонсалес, Луис Густаво, Талиска, Давид Оспина, Рамиро Хосе Фунес Мори, Венсан Абубакар и несколько других иностранцев. Клуб планирует также пригласить Н'Голо Канте («Челси») и Серхио Рамоса («ПСЖ»).

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра». Видеоролик: