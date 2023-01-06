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В «Коринтиансе» подтвердили обмен Ренана и Ду Кейроса в «Зенит» на Юри Алберто

В «Коринтиансе» подтвердили обмен Ренана и Ду Кейроса в «Зенит» на Юри Алберто
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Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес рассказал, что клуб практически завершил переговорный процесс с «Зенитом» об обмене защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса на форварда Юри Алберто. Его слова передаёт Os donos da Bola в «Твиттере». Сообщается, что клуб сохранил права на обоих футболистов взамен на 50% прав на Алберто.

19-летний Ренан выступал лишь за «Коринтианс». За бразильскую команду в 13 матчах защитник отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки. Ренан играет на позиции центрального защитника.

22-летний Ду Кейрос в 82 матчах за «Коринтианс» отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Он выступает на позиции опорного полузащитника.

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