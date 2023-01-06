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В «Коринтиансе» рассказали, что Иван вернётся из «Зенита». Мантуан остаётся до лета

В «Коринтиансе» рассказали, что Иван вернётся из «Зенита». Мантуан остаётся до лета
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Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес рассказал, что вратарь Иван Куарежма, выступающий на правах аренды в «Зените», вернётся в команду после завершения переговоров с российским клубом об обмене футболистами. Его слова передаёт Os donos da Bola в «Твиттере». Полузащитник Густаво Мантуан доиграет арендное соглашение до конца.

Ранее Алвес подтвердил, что они на финишной прямой в переговорах с «Зенитом» по обмену защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса на форварда Юри Алберто. Ранее Иван и Мантуан отправились в «Зенит» на правах аренды взамен на аренду Алберто. Отмечается, что «Зенит» по-прежнему сможет выкупить Мантуана. Если это не случится, то Мантуан возвращается в «Коринтианс».

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