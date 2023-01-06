Новичок ЦСКА Илья Агапов попрощался с «Пари НН»

Защитник ЦСКА Илья Агапов, который сегодня, 6 января, перешёл в московский клуб из «Пари НН», попрощался с нижегородской командой и болельщиками.



«Я благодарен «Нижнему» за то, что поверили в меня. В этой команде у меня всё стало складываться в лучшую сторону. Спасибо руководству клуба, тренерскому штабу. В «Пари НН» я получил шанс проявить себя. Атмосфера в клубе и команде всегда была прекрасной. Благодарен товарищам по команде за то, что тепло приняли в коллектив, с вами было приятно вместе играть. Спасибо административному штабу и всем, с кем довелось работать в клубе. Желаю команде успехов в дальнейшем. Спасибо болельщикам за поддержку. Продолжайте болеть за «Пари НН». Для меня переход в новый клуб – ответственный шаг. Верю, что всё получится. До встречи на футболе!» — приводит слова Агапова пресс-служба «Пари НН».

21-летний Агапов — воспитанник «Рубина». Летом 2021 года он был продан «Спартаку», в составе которого выступал за вторую команду. Ещё через сезон Агапов, попавший под расформирование «Спартака-2», на правах свободного агента перешёл в «Пари НН». За нижегородскую команду защитник выходил на поле в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.