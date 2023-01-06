Новичок ЦСКА Илья Агапов попрощался с «Пари НН»

Защитник ЦСКА Илья Агапов, который сегодня, 6 января, перешёл в московский клуб из «Пари НН», попрощался с нижегородской командой и болельщиками.
«Я благодарен «Нижнему» за то, что поверили в меня. В этой команде у меня всё стало складываться в лучшую сторону. Спасибо руководству клуба, тренерскому штабу. В «Пари НН» я получил шанс проявить себя. Атмосфера в клубе и команде всегда была прекрасной. Благодарен товарищам по команде за то, что тепло приняли в коллектив, с вами было приятно вместе играть. Спасибо административному штабу и всем, с кем довелось работать в клубе. Желаю команде успехов в дальнейшем. Спасибо болельщикам за поддержку. Продолжайте болеть за «Пари НН». Для меня переход в новый клуб – ответственный шаг. Верю, что всё получится. До встречи на футболе!» — приводит слова Агапова пресс-служба «Пари НН».
21-летний Агапов — воспитанник «Рубина». Летом 2021 года он был продан «Спартаку», в составе которого выступал за вторую команду. Ещё через сезон Агапов, попавший под расформирование «Спартака-2», на правах свободного агента перешёл в «Пари НН». За нижегородскую команду защитник выходил на поле в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.
- 6 января 2023
-
21:19
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
19:46
-
19:41
-
19:32
-
19:29
-
19:21
-
19:15
-
19:13
-
18:55
-
18:27
-
18:20
-
18:12
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
17:40
-
17:29
-
17:29
-
17:18
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:40
-
16:40